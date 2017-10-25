 Hazırlıklara devam – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hazırlıklara devam

    Hazırlıklara devam
    DERBİ sonrası ligdeki Kayseri maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, idmanlara bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp taktik provalar deneyecek.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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