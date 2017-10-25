 Fernandao’ya ne oldu? – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fernandao’ya ne oldu?

    Fernandao’ya ne oldu?
    Aykut Kocaman'ın, Fernandao'yu neden iki kalecinin yer aldığı 21 kişilik kadroya dahil etmediği sorgulanıyor. F.Bahçeli taraftarlar sosyal medyadan, "Persie sakat, Ahmethan tecrübesiz. Peki Fernandao niye yok" eleştirileri yapıyor. Derbide tek yedek forvet Soldado'ydu.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:12
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