Fernandao’ya ne oldu?
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:12
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"Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"
Toplam 4
Yorum
herkes kendini hakem saniyor kardes faul dedigin pozisyonu ancak hali sahada baban olsa senin lehine verir.jansen cabuk davranip serdarla top arasina ayagini koyuyor
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MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 10
Yorum
mehmetaliyıldız maça niçin cüneyti verdiniz verdikten sonra ne söylediniz. Ali palabıyıkı neden vermediniz? hakemleri isteğe göre mi veriyorsunuz? takımların istemediği hakemler mi var neden? bu kural her takım için geçerli mi
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Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
Kartal Kardes bizde Olcay Sahan o 10 numarayi giydi 3 sene. Sergen'e bisey olmadiysa artik hiç olmaz hehe
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