Dilmen: Programa formayla çıkmam

Rıdvan Dilmen, G.Saraylı yönetici Ural Aküzüm'ün "Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere tüm yorumcuları tarafsız olmaya çağırıyorum. Kimse kusura bakmasın" ifadelerine cevap verdi. Dilmen, "Ural bey izlemediğiniz programlarla ilgili yorum yapıp hedef göstermeyin. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama programda formamı çıkarıyorum. Dışarıda ise sadece Allah alabilir o formayı benden" dedi.