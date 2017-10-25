 Dilmen: Programa formayla çıkmam – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Dilmen: Programa formayla çıkmam

    Dilmen: Programa formayla çıkmam
    Rıdvan Dilmen, G.Saraylı yönetici Ural Aküzüm'ün "Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere tüm yorumcuları tarafsız olmaya çağırıyorum. Kimse kusura bakmasın" ifadelerine cevap verdi. Dilmen, "Ural bey izlemediğiniz programlarla ilgili yorum yapıp hedef göstermeyin. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama programda formamı çıkarıyorum. Dışarıda ise sadece Allah alabilir o formayı benden" dedi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:07
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