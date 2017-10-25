Çalışan kazanır
Bir zamanlar adı gönderilecekler listesinde yazan Neustadter, şimdi ise Skrtel’e bile formayı kaptırmıyor Takımın en çok süre alan 2. ismi olan oyuncu, özel çalışmalarıv e aldığı Türkçe derslerle de takdir topluyor
Geçen sezon görev almakta zorluk çeken hatta yıl sonunda adı gönderilecekler listesine yazılan Roman Neustadter, bu sezon ise adeta takımın değişmezi haline geldi. Çalışmasının karşılığını alan Rus stoper, özellikle derbide rakipleriyle girdiği birçok pozisyonda ayakta kalmayı başardı. Skrtel'in iyileşmesine rağmen formayı kaptırmayan Roman, sarı-lacivertli ekibin Valbuena'dan sonra (1088) en çok sahada kalan ismi olmayı başardı (957 dakika).
'Her şey fenerbahçe için'
Antrenmanlar dışında da özel yaşantısına çok dikkat eden 29 yaşındaki futbolcu, hem bireyse çalışmalarla formda kalmaya çalışıyor hem de özel Türkçe dersleri alıp arkadaşlarıyla iletişimini güçlendirmeye uğraşıyor. Ayrıca Kocaman'ın, Roman'ı geriden oyun kurabilme özelliği nedeniyle tercih ettiği belirtildi. Galatasaray maçında elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Neustadter, "Hocamız bana güven aşıladı. Ben de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Fenerbahçe için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Forma giydiği 11 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Roman'ın ilginç bir istatistiği de kart görmeye çok yatkın bir mevkide oynamasına rağmen kulüp kariyerinde hiç kırmızı görmemiş olması
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:16
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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