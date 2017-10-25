Çalışan kazanır

Geçen sezon görev almakta zorluk çeken hatta yıl sonunda adı gönderilecekler listesine yazılan Roman Neustadter, bu sezon ise adeta takımın değişmezi haline geldi. Çalışmasının karşılığını alan Rus stoper, özellikle derbide rakipleriyle girdiği birçok pozisyonda ayakta kalmayı başardı. Skrtel'in iyileşmesine rağmen formayı kaptırmayan Roman, sarı-lacivertli ekibin Valbuena'dan sonra (1088) en çok sahada kalan ismi olmayı başardı (957 dakika).



'Her şey fenerbahçe için'

Antrenmanlar dışında da özel yaşantısına çok dikkat eden 29 yaşındaki futbolcu, hem bireyse çalışmalarla formda kalmaya çalışıyor hem de özel Türkçe dersleri alıp arkadaşlarıyla iletişimini güçlendirmeye uğraşıyor. Ayrıca Kocaman'ın, Roman'ı geriden oyun kurabilme özelliği nedeniyle tercih ettiği belirtildi. Galatasaray maçında elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Neustadter, "Hocamız bana güven aşıladı. Ben de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Fenerbahçe için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



Forma giydiği 11 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Roman'ın ilginç bir istatistiği de kart görmeye çok yatkın bir mevkide oynamasına rağmen kulüp kariyerinde hiç kırmızı görmemiş olması