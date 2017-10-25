 "Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü" – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    "Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"

    "Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"

    Uslu, Cüneyt Çakır’a yüklendi: İki tarafı da yaktı. Kararları neden kendisi veremiyor

    G.Saray-Fenerbahçe derbisi geride kaldı ama tartışmaları hala devam ediyor. Özellikle maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili iki taraf da yoğun eleşltirilerde bulunurken, bunlardan biri de sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, Beyaz TV'ye yapt›ğ› açıklamada 1 puana üzüldüklerini kaydederek "Çakır, Avrupa'nın en iyi, Türkiye'nin en kötü hakemi. iki tarafı da yaktı. Penaltıda neden yardımcı hakeme bakıyorsun? Neden kendin karar veremiyorsun" ifadeleriyle Cüneyt Çakır'a yüklendi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:16
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