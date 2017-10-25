"Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"
Uslu, Cüneyt Çakır’a yüklendi: İki tarafı da yaktı. Kararları neden kendisi veremiyor
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:16
-
MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 10
Yorum
mehmetaliyıldız maça niçin cüneyti verdiniz verdikten sonra ne söylediniz. Ali palabıyıkı neden vermediniz? hakemleri isteğe göre mi veriyorsunuz? takımların istemediği hakemler mi var neden? bu kural her takım için geçerli mi
-
Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
Kartal Kardes bizde Olcay Sahan o 10 numarayi giydi 3 sene. Sergen'e bisey olmadiysa artik hiç olmaz hehe
-
Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
BJK'li valla 15 milyon € veren varsa hemen satin derim...
"Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.