"Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"

Uslu, Cüneyt Çakır’a yüklendi: İki tarafı da yaktı. Kararları neden kendisi veremiyor

G.Saray-Fenerbahçe derbisi geride kaldı ama tartışmaları hala devam ediyor. Özellikle maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili iki taraf da yoğun eleşltirilerde bulunurken, bunlardan biri de sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, Beyaz TV'ye yapt›ğ› açıklamada 1 puana üzüldüklerini kaydederek "Çakır, Avrupa'nın en iyi, Türkiye'nin en kötü hakemi. iki tarafı da yaktı. Penaltıda neden yardımcı hakeme bakıyorsun? Neden kendin karar veremiyorsun" ifadeleriyle Cüneyt Çakır'a yüklendi.