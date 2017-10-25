 Avrupa’da Türk derbisi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk derbisi

    Avrupa’da Türk derbisi
    THY Avrupa Ligi'nin 3. haftas›nda bugün oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da yap›lacak maç, saat 20.45'te bafllayacak ve beIN SPORTS'tan yay›nlanacak. F.Bahçe, ilk maç›nda Unicaja Malaga'ya 68-67 yenilirken, 2. maçında Exchange Milan'ı 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Efes ise Real Madrid'e 88-74, Valencia Basket'e 78-71 kaybetmiflti.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:19
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