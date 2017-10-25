 'Abartmayın' dedi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    'Abartmayın' dedi

    'Abartmayın' dedi
    AYKUT hocanın, dün yöneticilere aktardığı düşüncelerini derbinin ardından öğrencileriyle yaptığı konuşmada da paylaştığı öğrenildi. Galatasaray'ın çok zorlu bir fikstüre girdiğini öğrencilerine anlatan 52 yaşındaki çalıştırıcının, "İlk yarı sonunda farkı kapatabiliriz. Ancak bunun için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Galatasaray'ın çok abartılacak bir takım olmadığınız gördünüz. Bir galibiyet serisini ihtiyacımız var. İşimize daha da asılarak bunu başarabiliriz" dediği öğrenildi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:13
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