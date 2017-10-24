 Yüzde 60'la bukadar – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Yüzde 60'la bukadar

    Yüzde 60'la bukadar

    Fenerbahçe’nin hocası, “Maçın psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle derbide normal yapabileceğimizin yüzde 60’ını ancak yapabildik” dedi

    FENERBAHÇE, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide tahmin edilenlerin aksine 'mahkum' oynamadı. İlk dakikalardaki fırtınayı atlattıktan sonra oyunu dengeledi hatta Galatasaray'ı zorlamaya başladı. İkinci yarıda ise Belhanda'nın atılması ile oyunun tek hakimi sarı-lacivertli takım oldu. Bir kişi eksilen Cimbom daha çok kalesini korumaya yönelik oynamaya başlarken, Fenerbahçeliler Seyrantepe'de yeni bir zafer için umutlanmaya başladı. Ancak Sarı Kanarya, öldürücü baskıyı bir türlü kuramazken, defans kilidini de açamadı. Otoriteler, bu durumu Aykut Kocaman'ın 'beraberliğe razı' futboluna bağladı. SARI-lacivertli hoca ise, bu düşüncenin doğru olmadığını savundu.

    Galibiyet için oynadıklarını ancak kapasitelerini tam olarak kullanamadıkları için bunu başaramadıklarını söyledi. Maçtan sonra basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Maçın özellikle psikolojisi, gerginliği, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle biz derbide normal yapabileceğimizin yüzde 60'ını yapabildik. Rakibimizin zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda oyunumuz açısından kırıklık vardı; bu kadar düşük olmamamız gerekirdi. Bunu biraz daha yukarıya çıkarabilecek kapasitemiz de vardı ama yüzde 60-70'leri geçemedik."

    Emre BOL

    Nasıl fark atacaklarmış
    AYKUT Kocaman, maç öncesi Fenerbahçe'nin farklı yenileceği yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine "Bu tarifler nasıl oluyor anlamadım. Bizim gücümüz ortada. Biz kazanmak için sahaya çıkmıştık, beraberlik nedeniyle üzgünüz" dedi.

    TEK iSABETLE 4 PUAN
    BEŞİKTAŞ'ı Kadıköy'de yenen, Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalıp iki derbide 4 puan toplayan Fenerbahçe, bunu tek isabetli şutla başardı. Beşiktaş'ın kalesine penaltı golleri hariç tek isabetli şut çekebilen Kanarya, Cimbom'un kalesine ise 4 şuttan isabet sağlayamadı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken (3 galibiyet, 3 beraberlik), derbilerin takımı olduğunu bir kez daha gösterdi.

    ALIN ŞU ADAMI BAŞIMDAN!
    DERBİ maçta Feghouli ile Hasan Ali'nin yaşadığı pozisyonda Igor Tudor'la Aykut Kocaman kapıştı. Sarıkırmızılı hoca, "Takımına futbol oynat. Adamların sahaya tekme atmaya çıkmış" diyerek Kocaman'a bağırdı. Tudor'un İngilizce sözlerine önce Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, "İşine bak!" yanıtı verdi. Ardından da Kocaman, "Alın şu adamı başımdan!" diye hakeme çıkıştı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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