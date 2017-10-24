Yüzde 60'la bukadar

, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide tahmin edilenlerin aksineoynamadı. İlk dakikalardaki fırtınayı atlattıktan sonra oyunu dengeledi hatta'ı zorlamaya başladı. İkinci yarıda ise'nın atılması ile oyunun tek hakimi sarı-lacivertli takım oldu.kişi eksilen Cimbom daha çok kalesini korumaya yönelik oynamaya başlarken, Fenerbahçeliler'de yeni bir zafer için umutlanmaya başladı. Ancak Sarı Kanarya, öldürücü baskıyı bir türlü kuramazken, defans kilidini de açamadı. Otoriteler, bu durumu Aykut Kocaman'ınfutboluna bağladı.-lacivertli hoca ise, bu düşüncenin doğru olmadığını savundu.Galibiyet için oynadıklarını ancakbunu başaramadıklarını söyledi. Maçtan sonra basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Maçın özellikle psikolojisi,, rakibin de son derece güçlü bireysel oyunculardan kurulu olması nedeniyle biz derbideRakibimizin zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda oyunumuz açısından kırıklık vardı;Bunu biraz daha yukarıya çıkarabilecek kapasitemiz de vardı ama yüzde 60-70'leri geçemedik."AYKUT Kocaman, maç öncesi Fenerbahçe'nin farklı yenileceği yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine "Bu tarifler nasıl oluyor anlamadım. Bizim gücümüz ortada. Biz kazanmak için sahaya çıkmıştık, beraberlik nedeniyle üzgünüz" dedi.BEŞİKTAŞ'ı Kadıköy'de yenen, Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalıp iki derbide 4 puan toplayan Fenerbahçe, bunu tek isabetli şutla başardı. Beşiktaş'ın kalesine penaltı golleri hariç tek isabetli şut çekebilen Kanarya, Cimbom'un kalesine ise 4 şuttan isabet sağlayamadı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken (3 galibiyet, 3 beraberlik), derbilerin takımı olduğunu bir kez daha gösterdi.DERBİ maçta Feghouli ile Hasan Ali'nin yaşadığı pozisyonda Igor Tudor'la Aykut Kocaman kapıştı. Sarıkırmızılı hoca, "Takımına futbol oynat. Adamların sahaya tekme atmaya çıkmış" diyerek Kocaman'a bağırdı. Tudor'un İngilizce sözlerine önce Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, "İşine bak!" yanıtı verdi. Ardından da Kocaman, "Alın şu adamı başımdan!" diye hakeme çıkıştı.