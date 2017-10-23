 Volkan Demirel ayaklandı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Volkan Demirel ayaklandı

    Volkan Demirel ayaklandı
    YILLAR sonra ilk defa bir Galatasaray derbisinde kulübede yer alan Volkan Demirel de tartışma sırasında yerinden kalktı. Tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübeye doğru tepki gösterdi. Volkan'ın ayağa kalktığı andan itibaren Galatasaraylı taraftarlar da Volkan Demirel'i yoğun şekilde protesto etti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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