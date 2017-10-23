 Janssen 11’de – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Janssen 11’de

    Janssen 11’de
    AYKUT Kocaman, forvette Vincent Janssen'i tercih etti. Son Malatya maçında Roberto Soldado'yu oynatarak şaşırtan sarı-lacivertli çalıştırıcı, derbide tekrar Hollandalı yıldıza görev verdi. Janssen çok etkili olamadı ve son bölümde yerini Soldado'ya bıraktı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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