F.Bahçe’den Florya hatırası

U21 Süper Ligi'nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Eljif Elmas'ın da forma giydiği karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alper ve 71'de Hasan Küçük kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek sayısı ile Barış'tan geldi. F.Bahçeli oyuncular galibiyetin ardından tahtaya "Florya hatırası" yazdı.