Fenerbahçe'de Josue sesleri
Fenerbahçe'nin sezonu G.Saray'da kiralık geçiren Josue'ye de talip olduğu iddia edildi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:28
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR JOHSEN EVET HOLLANDALI AMA BUZ GİBİ TEREYAGINDAN KIL ÇEKER GİBİ GOL ATTI ESAS ORDA FAULU GEÇ KALAN SERDAR YAPTI CÜNEYT ÇAKIRDA DOĞRADI
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 1
Yorum
ADANALI -HAMZA YÜRÜYÜN KANKALARA GS YI SATAN ADANALI TÜCCARI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ. KANKALARIN TAKIMLARINDAN BİRİNİ ÇALIŞTIRABİLİR.
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN GOLCÜ CÜNEYT ÇAKIR GİBİLER OLURSA JOHSEN NAPSIN ADAMIN BUZ GİBİ GOLÜNÜ CÜNEYT SAYMADI.FUTBOL OYNAMIŞ HERKES BUNUN BAL GİBİ GOL OLDUGUNU BİLİYOR
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