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Karagümrük kaçamadı: 2-2

Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanında ağır yara aldı... Ev sahibi ekibin henüz 3. dakikada Carlos Mane ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan İstanbul temsilcisi Feghouli (51) ve Markao ile (60) 2-1 öne de geçti. Kayserispor, 64'te Boa Morte ile beraberliği kurtarırken, Karagümrük Feghouli'nin 86'da gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı. Cezayirli yıldız, haftaya G.Saray maçında forma giyemeyecek. Kayseri, F.Bahçe'ye gidecek.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Karagümrük kaçamadı: 2-2

Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanında ağır yara aldı... Ev sahibi ekibin henüz 3. dakikada Carlos Mane ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan İstanbul temsilcisi Feghouli (51) ve Markao ile (60) 2-1 öne de geçti. Kayserispor, 64'te Boa Morte ile beraberliği kurtarırken, Karagümrük Feghouli'nin 86'da gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı. Cezayirli yıldız, haftaya G.Saray maçında forma giyemeyecek. Kayseri, F.Bahçe'ye gidecek.

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K.Gümrük'ün hocası Tolunay Kafkas, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Oyun olarak biz daha iyiydik, ancak karşılığını alamadık" diye konuştu.

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