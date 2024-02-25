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Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:00
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Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta müsabakalarıyla sürüyor. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Mendes, Güven.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Sisto, Augusto, Oğuz Aydın.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük'ün sahasında Alanyaspor'u ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman?
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