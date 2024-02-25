Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta müsabakalarıyla sürüyor. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Mendes, Güven.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Sisto, Augusto, Oğuz Aydın.
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fatih Karagümrük'ün sahasında Alanyaspor'u ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.