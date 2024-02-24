Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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