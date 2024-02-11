"90 dakika bırakmadık"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, futbolcularının oyundan kopmadan önemli bir maç kazandığını dile getirdi. Gürcü teknik adam, "Maçlar azalıyor, stres artıyor. Daha güzel oynamak isterdik. Ama skoru almak çok önemli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Güzel goller oldu. Pozisyonlara girdik, pozisyon vermedik. 90 dakika konsantreydik ve çok önemli bir galibiyet aldık" dedi. Maçın ilk golü atan Emre Mor hakkında konuşan Arveladze şunları kaydetti: Emre özel bir oyuncu, ondan çok şey bekliyorum. Özel bir yetenek. Topa her dokunduğunda beklenti yükseltiyor. Bugün çok önemli bir gol attı.