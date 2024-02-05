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Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan Fatih Karagümrük - Samsunspor maçıyla devam ediyor. İki ekip de kupada finale kadar ilerlemek istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 12:10
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Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Samsunspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

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