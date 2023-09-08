Güven Yalçın Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A'da Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük'te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Genoa'da 25 resmi maça çıkan Güven, 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.