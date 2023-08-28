Yeni değil geri geldim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 31 yaşındaki santrfor Serdar Dursun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taraftarın karşısına çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten golcü futbolcu, "Selamünaleyküm Karagümrük, Serdar Dursun semte geldi. Yeni gelmedim, geri geldim. Tekrar kırmızı-siyahlı forma için mücadele edeceğim. Fatih Karagümrük formasıyla taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım" dedi

70 MAÇTA 19 GOL

KARAGÜMRÜK ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Serdar Dursun, 2014-2016 yılları arasında kırmızı-siyahlı formayı giymişti. 31 yaşındaki futbolcu, o dönemde toplam 70 resmi karşılaşmaya çıkarken, 19 gol atmış ve 10 defa da asist yapmayı başarmıştı. 2021'de Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gelen Serdar Dursun, iki senelik süre zarfında sarı-lacivertli forma ile 64 karşılaşmada görev yaparken, 15 gol atıp 5 de asist yaparak iyi bir performans sergilemişti.