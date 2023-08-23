Karagümrük çıldırdı

İtalyan pazarına el atan Karagümrük, İtalyan devi Juventus'tan bir isme kanca attı. Tuttomercato'ya göre; Gümrük, Juve'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat sol açık Pjaca'nın peşinde. Geçen sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 17 maçta şans bulurken, skor katkısı yapamadı.
İtalyanpazarına el atan Karagümrük, İtalyan devi Juventus'tan bir isme kanca attı. Tuttomercato'ya göre; Gümrük, Juve'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat sol açık Pjaca'nın peşinde. Geçen sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 17 maçta şans bulurken, skor katkısı yapamadı.