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Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo Galatasaray maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maçın ardından ise konuk takımdan Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:54
Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo Galatasaray maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük kritik mücadelede Galatasaray ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maçın ardından ise Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE PIRLO'NUN SÖZLERİ:

Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk.

Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum.

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