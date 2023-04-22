Haberler Fatih Karagümrük Baniya Çizme yolunda

Baniya Çizme yolunda

Karagümrük'ün babası Beninli, annesi Türk stoper Rayyan Baniya, İtalyan takımlarının gözdesi oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Baniya Çizme yolunda
Karagümrük'ün babası Beninli, annesi Türk stoper Rayyan Baniya, İtalyan takımlarının gözdesi oldu. 23 yaşındaki stoper, Roma ve Torino'nun izleme ekibi tarafından gözlem altına alındı. İtalya'nın Tuttosport gazetesi, sözleşmesi 2025'te sona erecek olan başarılı savunma oyuncusunu transfer etmek için kulüplerin, 5 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini öne sürdü. 1 Temmuz 2021'de İtalyan ekibi Hellas Verona'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak kırmızı-siyahlılara imza atan Baniya, bu sezon 23 maçta 2 gol katkısı sağladı.
DİĞER
Son dakika haberi: Burak Yılmaz'dan olay milli takım sözleri! Stefan Kuntz'un yerine...
Hadise ve Sinan Akçıl arasında kıran kırana rekabet! Sadece 3 günde...
Cimbom'un 7 maddelik Devler Ligi planı!
F.Bahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karagümrük lidere bileniyor
8 takımı geçtiler
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Daha Eski
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 00:10
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 00:10
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 00:10
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 00:10