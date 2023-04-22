Baniya Çizme yolunda

Karagümrük'ün babası Beninli, annesi Türk stoper Rayyan Baniya, İtalyan takımlarının gözdesi oldu. 23 yaşındaki stoper, Roma ve Torino'nun izleme ekibi tarafından gözlem altına alındı. İtalya'nın Tuttosport gazetesi, sözleşmesi 2025'te sona erecek olan başarılı savunma oyuncusunu transfer etmek için kulüplerin, 5 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini öne sürdü. 1 Temmuz 2021'de İtalyan ekibi Hellas Verona'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak kırmızı-siyahlılara imza atan Baniya, bu sezon 23 maçta 2 gol katkısı sağladı.