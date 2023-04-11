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Karagümrük'ün serisi bitti

FenerbahçeKaragümrük'ü 2-1 mağlup ederek 11 maçlık yenilmezlik unvanına da son verdi. 2023'te yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, son 11 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Pirlo'nun öğrencileri, sarı-lacivertlilere 2-1 kaybederek namağlup unvanına veda etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Karagümrük'ün serisi bitti
Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 11 maçlık yenilmezlik unvanına da son verdi. 2023'te yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, son 11 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Pirlo'nun öğrencileri, sarı-lacivertlilere 2-1 kaybederek namağlup unvanına veda etti.
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