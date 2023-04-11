Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, kaçırdıkları pozisyonların faturasını ödediklerini söyledi. Pirlo, "Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık. Kaçan pozisyonlar maçın şeklini değiştirdi. Fenerbahçe duran topu iyi değerlendirdi. Futbolda detaylar önemli" dedi.
Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, kaçırdıkları pozisyonların faturasını ödediklerini söyledi. Pirlo, "Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık. Kaçan pozisyonlar maçın şeklini değiştirdi. Fenerbahçe duran topu iyi değerlendirdi. Futbolda detaylar önemli" dedi.