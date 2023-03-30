Karagümrük yine iddialı

Ligde pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Karagümrük'te teknik direktör Pirlo, iddialı konuştu. İtalyan teknik adam, "Ligde kalmak isteyen ve bunun için savaşan bir rakip var karşımızda. Biz de iyi bir dönemden geçiyoruz, 10 maçtır kaybetmiyoruz. Fiziksel ve mental olarak iyi bir ritmimiz var, bunu kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



LEVENT VE BANIYA ÇOK İYİ

Pirlo takımın genç oyuncuları Levent Mercan ve Baniya'nın parlak gelecekleri olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Gelişime açık ve parlak gelecekleri olduklarını düşünüyorum. İyi de performans sergiliyorlar ve önemli olan bu" dedi.