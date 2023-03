Fatih Karagümrük'lü Fabio Borini açıklamalarda bulundu

Fatih Karamgümrük'ün başarılı futbolcusu Fabio Borini, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Borini, "Özellikle ligin ilk 5 sırasında bulunan takımların hepsi benimle ilgili şeyler sordu. 32 yaşındayım, ben de kendi şartlarımı düşünmeliyim. Kontratım haziranda bitiyor. Hazirandan itibaren geleceğimle ilgili kararı vereceğim.

Kendimi çok kısıtlamak istemiyorum. 32 yaşındayım, yanlış tercihler yapmak istemiyorum. Her teklife açığım. İtalya'ya da dönmek istiyorum, burada da kalabilirim. İtalya'ya dönmek şu an çok iyi bir tercih de olmayabilir. Her opsiyonu değerlendireceğim. Haziranı bekliyorum." ifadelerini kullandı.