Andrea Pirlo Beşiktaş'a gidecek mi? Kendisi açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ HABERLERİYLE İLGİLİ BİR ŞEY BİLMİYORUM"

İtalyan teknik adam Beşiktaş'ın başına geçeceği yönündeki iddialarla ilgili "Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği toplantısı hakkında da konuşan Andrea Pirlo, "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

