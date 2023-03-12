Karagümrük rekora koşuyor

Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Karagümrük, son olarak Giresun deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.
Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Karagümrük, son olarak Giresun deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.