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Karagümrük rekora koşuyor

Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Karagümrük, son olarak Giresun deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Karagümrük rekora koşuyor
Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Karagümrük, son olarak Giresun deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.
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