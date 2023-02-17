Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğluna saldırı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğluna saldırı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya oğlundan şoke eden haber geldi. Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya maruz kaldı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 17:58
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğluna saldırı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo sarsıcı bir haber aldı.

FootMercato'da yer alan habere göre; genç teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.

Nicolo Pirlo, sosyal medyadan uğradığı saldırıyı anlattı. Genç isim yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımla arabadaydım ve bir grup kişinin saldırısına uğradım. Arabaya binmek istediler, bunu başaramayınca tekmelemeye başladılar. Neyse ki bizi arabadan çıkaramadılar." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Son röportajını ona vermişti! Armağan Çağlayan'dan yürek burkan Taha Duymaz paylaşımı! "Yattığı yer incitmesin"
"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak
Ziya Hurma son yolculuğuna uğurlandı
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 18:49
Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu 18:32
Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı 18:26
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek 18:22
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 18:17
Samsunspor Bennasser'i transfer etti! Samsunspor Bennasser'i transfer etti! 18:10
Daha Eski
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı 17:06
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu 16:52
Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! 16:40
Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... 16:36
Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... 16:12
Antalyaspor transferi duyurdu! Antalyaspor transferi duyurdu! 16:05