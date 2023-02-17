Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğluna saldırı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo sarsıcı bir haber aldı.

FootMercato'da yer alan habere göre; genç teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.

Nicolo Pirlo, sosyal medyadan uğradığı saldırıyı anlattı. Genç isim yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımla arabadaydım ve bir grup kişinin saldırısına uğradım. Arabaya binmek istediler, bunu başaramayınca tekmelemeye başladılar. Neyse ki bizi arabadan çıkaramadılar." ifadelerine yer verdi.



