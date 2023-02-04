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TRANSFER HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Borini açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, adı büyük kulüplerle anılan Borini hakkında konuştu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:31
TRANSFER HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Borini açıklaması!

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, çok önemli bir maça çıktıklarını aktararak, "Rakibimiz de bizim seviyemizdeydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk dakikalarda iyi başlayamadık. Soğuktan dalgındık belki de. Sonrasında iyi toparladık. İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı. Uzun süren beraberlik serimizi de bozmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fabio Borini'nin transferde isminin büyük kulüplerle geçmesini de değerlendiren İtalyan teknik adam, "Borini'yi başka forma altında görmek istemeyiz. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Transfer döneminde bunlar konuşulur. Borini'yi ligin kalan bölümünde aramızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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