Gümrük'e Borini yetmedi!

Ligin iki flaş ekibi Alanya'da kozlarını paylaştı. Alanyaspor, 6'da Umut'la öne geçti. 25'te Efecan'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. 47'de Efkan, Batuhan'a takıldı. 60'tan sonra Gümrük'te Borini sahne aldı. İtalyan yıldız, 60'ta beraberliği sağladı, 79'da da takımını öne geçirdi. İstanbul temsilcisinin galibiyet sevinci 4 dakika sürdü ve 83'te Cavaleiro, maçın sonucunu ilan etti: 2-2. Üst üste 3. beraberliğini alan Karagümrük, 5 maçtır namağlup. Alanya ise evinde yenilmezlik serisini 8'e çıkardı.



İTALYAN İŞİ ŞOV

Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Borini, Alanyaspor ağlarını da iki kez sarstı. 31 yaşındaki yıldız forvet, bu sezon 19 maçta 13 gole ulaşırken 6 da asist yaptı. Aynı zamanda 5 büyük lig ve Türkiye'de en fazla gol atan İtalyan futbolcu oldu.