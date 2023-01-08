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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Konyaspor maçını yorumladı!

Spor toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma sonrası Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:28
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Konyaspor maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, iyi bir maç çıkardıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "İyi bir maç çıkardık ama maalesef sonucu gelmedi. 2-0 öne geçtik, iyi bir ilk yarı sonrasında skor 2-2'ye geldi. 3-2'yi bulduk ve skoru lehimize çevirdik ama daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topla golü yedik. Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

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