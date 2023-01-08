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Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:30
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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