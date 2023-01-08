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Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk seansında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:25 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:30
Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. 18. haftada Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Michalak, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Amilton, Diouf

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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