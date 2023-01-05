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Fatih Karagümrük bu sezon İstanbul dışında ilk kez galip geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi bu sezon ilki yaşadı. İşte haberin detayları.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 10:19
Fatih Karagümrük bu sezon İstanbul dışında ilk kez galip geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, üst üste ikinci galibiyetini alırken, bu sezon İstanbul dışında ilk kez kazandı.

Bu sezon İstanbul dışında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Sivasspor'la berabere kalarak 1 puan alan Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle ilk kez kazanmış oldu.

Deplasmanda oynadığı müsabakalarda daha önce yalnızca bir diğer İstanbul ekibi Ümraniyespor'u mağlup edebilen kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri deplasmanında aldığı 3 puanla, tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını da açtı.

LİDER GALATASARAY'DAN DAHA FAZLA GOL ATTI

Kayserispor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle puanını 19'a yükselten Fatih Karagümrük, ligdeki gol sayısını da 33'e çıkarttı.

Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 29 golü bulunan lider Galatasaray'dan daha fazla skor üretti. Ancak Andrea Pirlo'nun ekibi, kalesinde gördüğü 32 golle ligin en kötü savunma performansına sahip.

BORINI VE DIAGNE LİGDE 18 GOL ATTI

Fatih Karagümrük'ün bu sezon en önemli isimleri olarak öne çıkan Fabio Borini ve Mbaye Diagne, attıkları gollerle takımı sırtladı.

Borini ve Diagne, ligin geride bölümünde 9'er gole imza atarak takımın en skorer isimleri olmayı başardı.

Ligde Fatih Karagümrük'ün 18 golüne adlarını yazdıran ikili, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

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