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Andrea Pirlo Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Harika bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 23:06
Andrea Pirlo Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Harika bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Pirlo, "Bu çok iyi oldu. Değişen bir havaya sahiptik. Bunu taçlandırmak adına güzel bir galibiyet. Son dönemde iyi maçlar oynuyorduk ama sonucu alamıyorduk. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara bunu söyledim. Her maça olduğu gibi, bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamayı hedefledik. Kaliteli oyuncular da biraz devreye girince harika bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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