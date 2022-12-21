Fatih Karagümrük - Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Uşakspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fatih Karagümrük - Uşakspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Uşakspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Uşakspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.