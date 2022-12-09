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Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun gözüne giren Levent Mercan Antalya kampının yıldızı oldu!

İkinci etap çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fatih Karagümrük'te Levent Mercan antrenmanlarda gösterdiği performansla Andrea Pirlo'nun gözüne girdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:02
Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun gözüne giren Levent Mercan Antalya kampının yıldızı oldu!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, kampta gösterdiği performans ile teknik direktör Andrea Pirlo'dan tam not aldı.


VavaCars Fatih Karagümrük, Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek Turizm merkezinde devam ediyor. Sezona istediği gibi giremeyen ancak son haftalarda sergilediği performans ile toparlanma sinyalleri veren İstanbul ekibinde Levent Mercan, antrenmanlarda gösterdiği istekli görüntü ile teknik heyetin gözüne girdi. Kırmızı-siyahlı ekibin İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında oyuna ikinci yarı giren 21 yaşındaki oyuncu, Antalya kampında dün oynanan Hatayspor maçının ise yıldızıydı. Takımının 2-0 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asist ile gollere direkt etki eden genç oyuncu, formaya talip olduğunu gösterdi.

PİRLO'NUN GÖZÜNE GİRDİ!

Caner Erkin, Burak Bekaroğlu ve Jimmy Durmaz ile yolların ayrılmasından dolayı yerli oyuncu durumunda çok fazla alternatifi kalmayan teknik direktör Andrea Pirlo, Levent Mercan'ın performansıyla rahat bir nefes aldı. Ligin ikinci yarısında 21 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans verecek olan Pirlo'nun genç oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

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