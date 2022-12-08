Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te ayrılıklar sürüyor. İstanbul ekibi geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Karagümrük'te bir ayrılık daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekibinde tecrübeli oyuncu Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı. Deneyimli orta saha bu sezon Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük formasıyla 13 maça çıkarken gol veya asist katkısında bulunamamıştı.

Jimmy Durmaz, 2021 yazında Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.