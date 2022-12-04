Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'le yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1,5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.