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Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 16:14
Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu ile yollarını ayırdı

Fatih Karagürük, Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İşte yapılan o açıklama:

"Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu'na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu'na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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