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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: İyi bir maç çıkardık

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Karagümrük, Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası İtalyan Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu. Pirlo, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 22:58
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: İyi bir maç çıkardık

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

Pirlo, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu." dedi.

İtalyan teknik adam yedikleri gollerle alakalı olarak penaltı eleştirisinde de bulundu ve "İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti" şeklinde konuştu.

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