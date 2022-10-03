Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.