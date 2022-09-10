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Andrea Pirlo Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ile Giresunspor 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Pirlo, "Bugün oynadığımız maçta rakibin kapanacağını biliyorduk. Daha sabırlı şekilde topu çevirdik. Kale önünde etkisiz olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 23:05
Andrea Pirlo Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısında genel anlamda istedikleri oyun şeklini sağladıklarını ifade ederken, kale önünde bitiricilik eksiklikleri olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, "Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutmak istiyorduk ama burada boşlukları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda yine bu maçta da olduğu gibi bitiricilik eksikliğimiz vardı. Oyunun kontörlünü elimize alacakken penaltı ile karşılaştık ve oyunun bütün şekli değişti. Maçtan maça değişen bir şey tempo. Bugün oynadığımız maçta rakibin kapanacağını biliyorduk. Daha sabırlı şekilde topu çevirdik. Kale önünde etkisiz olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel anlamda istediğimiz oyun şeklini sağladık, ama kale önündeki yetersizliklerden dolayı maç bu şekilde gerçekleşti" dedi.

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