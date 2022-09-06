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Karagümrük Trabzonspor'dan Kouassi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferin son günlerinde kadrosuna flaş bir takviye yaptı. İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'un yıldız ismi Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 21:25 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 21:35
Karagümrük Trabzonspor'dan Kouassi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferin son günlerinde kadrosuna flaş bir takviye yaptı.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'un yıldız ismi Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi." denildi.

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