Karagümrük Trabzonspor'dan Kouassi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferin son günlerinde kadrosuna flaş bir takviye yaptı.
İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'un yıldız ismi Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi." denildi.
📣Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi🔴⚫️— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 6, 2022
Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. pic.twitter.com/nJjSClV9q7