Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.