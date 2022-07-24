Gümrük 7 hafta İstanbul’da

Karagümrük Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, bugün İstanbul'a dönecek. Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden İstanbul temsilcisi sezona Alanyaspor maçı ile başlayacak. Kırmızı- siyahlılar, eylül ve ekim aylarında 7 hafta boyunca İstanbul içinde maçlarını oynayacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul ekipleri ile oynayacağı maçlarda Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile deplasmanda İstanbulspor ve Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.