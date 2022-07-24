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Gümrük 7 hafta İstanbul’da

Karagümrük Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, bugün İstanbul'a dönecek. Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden İstanbul temsilcisi sezona Alanyaspor maçı ile başlayacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Gümrük 7 hafta İstanbul’da

Karagümrük Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, bugün İstanbul'a dönecek. Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden İstanbul temsilcisi sezona Alanyaspor maçı ile başlayacak. Kırmızı- siyahlılar, eylül ve ekim aylarında 7 hafta boyunca İstanbul içinde maçlarını oynayacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul ekipleri ile oynayacağı maçlarda Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile deplasmanda İstanbulspor ve Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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