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Karagümrük'te Biraschi atağı

Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri’nde ilk etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük, bir yandan da transferi sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, takımda kiralık oynayan ve Genoa’ya dönen 28 yaşındaki İtalyan stoper Biraschi’yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İmzaların an meselesi olduğu öğrenildi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Karagümrük'te Biraschi atağı
Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük, bir yandan da transferi sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, takımda kiralık oynayan ve Genoa'ya dönen 28 yaşındaki İtalyan stoper Biraschi'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İmzaların an meselesi olduğu öğrenildi.
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