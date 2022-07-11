Karagümrük'te Biraschi atağı

Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri’nde ilk etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük, bir yandan da transferi sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, takımda kiralık oynayan ve Genoa’ya dönen 28 yaşındaki İtalyan stoper Biraschi’yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İmzaların an meselesi olduğu öğrenildi.
Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük, bir yandan da transferi sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, takımda kiralık oynayan ve Genoa'ya dönen 28 yaşındaki İtalyan stoper Biraschi'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İmzaların an meselesi olduğu öğrenildi.