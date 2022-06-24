Ibrahim Dresevic, Fatih Karagümrük'te



Fatih Karagümrük Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen savunma oyuncusuyla sözleşme imzaladı. Pirlo ile anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük savunmasını Kosovalı stoper ile güçlendirdi.

Kosova Milli takım oyuncusu Ibrahim Dresevic geçtiğimiz sezon Heerenveen takımında 31 karşılaşmada süre aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic'i kadromuza kattık. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Dresevic, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Ibrahim Dresevic'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

IBRAHIM DRESEVIC KIMDIR?

24 Ocak 1997'de İsveç'in Fuxerna şehrinde doğmuştur. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Dresevic, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi.