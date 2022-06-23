Fatih Karagümrük'te flaş transfer gelişmesi! Hilary Gong...

Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük yeni bir transfere imza atmak üzere... Fatih Karagümrük Emre Mor'un transferi gerçekleşmesi durumunda, o pozisyondaki boşluğu Nijeryalı oyuncu ile dolduracak.

Oyuncunun sosyal medya üzerinden Fatih Karagümrük'ü takibe alması da transfer iddialarını güçlendiriyor.

HILARY GONG CHUKWAH KİMDİR?

1998'de Nijerya'da dünyaya gelen Hilary Gong, Norveç kulübü Haugesund'ta forma giyiyor. Profesyonel kariyerine Slovakya'nın Trencin takımında başlayan Hilary Gong, 2018 yılında Hollanda ekibi Vitesse'ye transfer oldu.

Son olarak Norveç'in Haugesund takımında forma giyen kanat forvet oyuncusu toplam 66 karşılaşmada 14 gol katkısı yaptı.