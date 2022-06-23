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Fatih Karagümrük'te flaş transfer gelişmesi! Hilary Gong...

Transfer haberi: Sezona teknik direktör Andrea Pirlo ile giriş yapan ve iddialı bir takım kurmak isteyen Fatih Karagümrük, Norveç'in Haugesund takımında forma giyen Hilary Gong ile ilgileniyor. Emre Mor'un takımdan transferle ayrılması durumunda İstanbul temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusuna imza attıracak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:25
Fatih Karagümrük'te flaş transfer gelişmesi! Hilary Gong...

Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük yeni bir transfere imza atmak üzere... Fatih Karagümrük Emre Mor'un transferi gerçekleşmesi durumunda, o pozisyondaki boşluğu Nijeryalı oyuncu ile dolduracak.

Oyuncunun sosyal medya üzerinden Fatih Karagümrük'ü takibe alması da transfer iddialarını güçlendiriyor.

HILARY GONG CHUKWAH KİMDİR?

1998'de Nijerya'da dünyaya gelen Hilary Gong, Norveç kulübü Haugesund'ta forma giyiyor. Profesyonel kariyerine Slovakya'nın Trencin takımında başlayan Hilary Gong, 2018 yılında Hollanda ekibi Vitesse'ye transfer oldu.

Son olarak Norveç'in Haugesund takımında forma giyen kanat forvet oyuncusu toplam 66 karşılaşmada 14 gol katkısı yaptı.

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